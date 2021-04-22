中壢建築工人摔落地下2樓 口鼻冒血送醫不治 17:462021/04/22 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名建築工從建築基地上摔落至地下2樓處，送醫後不治。（桃市消防局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢區高鐵南路工地22日下午3時許發生一名工人摔落建築基地致死意外，該名50歲男性工人疑似摔落建築基地地下2樓處，口鼻都冒出血水，救護人員到達評估呈現OHCA，藉由工地內挖土機將患者運送至地面層後施以急救，送往醫院後不治。 備戰旱象 台南市建築工地找到民生可用地下水 三峽生命紀念館4層樓閒置多年 殯葬處：年底前增1000牌位 (中時 ) #摔落 #2樓 #口鼻 #建築基地 #工地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹寶山、寶二水庫 拚撐到5月底 04:102021/04/22 地方新聞 英籍男詭異摔落中橫慘死身分曝光 竟是機敏國造潛艦工程師 15:272021/04/21 社會 工程案量增加 營造廠今年營運成長空間大增 16:342021/04/22 財經 新竹市西門國小新校舍紅磚「歌薰樓」110學年啟用 15:002021/04/22 寶島 《傳產》危老政策 台北東區加速動起來 16:322021/04/21 財經 小小國手接班人 點亮東北我的家 09:272021/04/22 生活 黑衣人闖松山分局毆醉警砸電腦影片曝光 分局長親上火線滅火 10:542021/04/22 社會 王美花重申5月前不會供4停3 04:102021/04/22 焦點要聞 大鵬灣帆船生活節 4月底盛大啟航 10:552021/04/22 旅遊 依法標售配餘地穩定財政 中市地政局：全國作法一致 13:462021/04/22 生活 照顧50年 老父悶死腦性麻痺女兒 精神抗辯求輕判 16:592021/04/21 社會 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 屏東千顆鳳梨一夜被偷光 青農苦笑：紙箱才剛到貨 - 社會 黑衣人衝松山分局砸電腦 逆轉依毀損公物罪移送 - 社會 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 黑衣人闖松山分局毆醉警砸電腦影片曝光 分局長親上火線滅火 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。