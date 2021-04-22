中壢區高鐵南路工地22日下午3時許發生一名工人摔落建築基地致死意外，該名50歲男性工人疑似摔落建築基地地下2樓處，口鼻都冒出血水，救護人員到達評估呈現OHCA，藉由工地內挖土機將患者運送至地面層後施以急救，送往醫院後不治。

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(中時 )

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