全國中等學校運動會22日圓滿落幕，台東縣代表隊總共計獲得13面金牌、12面銀牌、25面銅牌的50面獎牌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國中等學校運動會22日圓滿落幕，台東縣代表隊總共計獲得13面金牌、12面銀牌、25面銅牌的50面獎牌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國中等學校運動會22日圓滿落幕，台東縣代表隊總共計獲得13面金牌、12面銀牌、25面銅牌的50面獎牌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

在雲林縣辦理的110年全國中等學校運動會22日圓滿落幕，台東縣代表隊總共計獲得13面金牌、12面銀牌、25面銅牌的50面獎牌，金牌數較去年減少，東大體中奪得國男組柔道項目團體冠軍錦標，完成二連霸，卑南國中則拼出國女組全中運校史第一面團體冠軍，大家相約「明年花蓮縣見」。

縣府教育處表示，台東縣代表在110年全國中等學校運動會，選手們奮勇爭取成績，獲得金牌項目有東大體中高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華、東大體中高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽金利偉華、周庭禾、曾昱、東大體中國女組柔道第二級耿雅苓、知本國中國男組舉重102公斤以上級邱林添財、卑南國中國女組柔道第七級古蓁、東大體中國男組柔道第五級林敬翔、東大體中國男組柔道第六級郭軒志、東大體中國男組柔道第七級翁王勇、台東高中高女組游泳400公尺自由式徐芳澄、東大體中高女組柔道第二級田雨薇、東大體中高女組田徑100公尺跨欄陽語慎、東大體中高女組舉重71公斤級丁欣薇、台東高中高男組競技體操吊環競賽康智凱。

教育處指出，台東縣代表隊在單項團體錦標方面，國男組柔道東大體中完成二連霸、國女組柔道卑南國、高男組射擊東大體中獲得亞軍、高女組柔道、國女組柔道項目東大體中均獲季軍；另外，知本國中獲得國男組舉重團體第四名、高女組舉重、高女組射箭東大體中獲第五名，高男組射箭、高女射擊及高女組軟式網球東大體中則分獲第六名。

至於個人部份，東大體中高女組舉重71公斤級丁欣薇（抓舉90公斤、挺舉110公斤、總和200公斤，均創大會紀錄），另外，台東高中徐芳澄在高女組游泳項目獨得1金2銀、體操項目台東高中康智凱在個人全能競賽與各單項競技獲得1金4銅、黃彥章則奪下1銀1銅，而田徑、角力、射擊及射箭等項目，台東縣代表隊也都有具潛力選手奪牌，後續發展實力將無可限量。

(中時 )