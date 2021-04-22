曾任國民黨花蓮縣黨部主委的鄒永宏，2017年出任花蓮縣醫師公理事長職務迄今邁入第4年，不過今年1月初被指控涉及多項不法情事，有損公會信譽和利益，醫師公會2月進行理監事聯席會議時投票表決，以11票比5票的結果，將鄒永宏停權。鄒隱忍2個月，今召開記者會拿出多項證據替自己喊冤，並宣布辭去理事長一職以示清白。

醫師公會提出停止鄒永宏理事長職務主因分別為，台北某公益社團捐款200萬元，透過醫師公會0206賑災，但公會去年收到國稅局扣繳憑單才知道無存入帳戶；醫師公會第24、25屆理事長黃啟嘉，2019年參選立法委員時，公會捐贈200萬元選舉經費，但黃卻指出沒有拿到這筆錢；醫師公會焚化爐收入，變成鄒私人小金庫，擅自挪用公款，帳目交代不清，並將公會300萬元定存解約，有損公會全體會員權益等。

鄒永宏今在記者會上拿出醫師公會自2016年至2020年的資產負債表證明清白並對指控逐項說明。台北某公益社團捐款200萬元0206賑災，由於該會2018年2月7日在臉書公開宣布款項將捐給「國民黨花蓮縣黨部」代辦賑災事宜，不過該會人員誤植目標對象為醫師公會，經確認後，該會已於今年1月來函聲明更正。

挪用焚化爐收入一事，他也替自己辯解，焚化爐管理營運及財務狀況均勻焚化爐管委會主委戴啟邗全權負責，且擔任理事長期間時，戴從未報理監事會議備查，因此無從瞭解焚化爐財務及運作狀況，自己更無法擅自運用其款項，另外也拿出黃啟嘉收受捐款的收據打臉醫師公會不實指控。

鄒永宏一再強調自己動用經費一切依法、依照預算執行，今年1月起也因停權一事，不再介入公會，當時還留下360萬現金，沒有預算赤字等問題，只要會計報表正常，解約只是一種替公會多增加利息收入的方式。

鄒永宏表示自己不願再接受蓄意攻擊及惡意威脅，最後也宣布將辭去醫師公會理事長一職，以示自己清白，並以回饋社會之心持續投注公益事業。

(中時 )