台中德基水庫蓄水率跌破4％，急需雨水進帳解渴。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

梨山地區一早天氣轉陰，上午先下10分鐘毛毛雨，下午下了半小時嘩啦大雨。（羅進玉提供／王文吉台中傳真）

台灣遭逢百年大旱，台中德基水庫蓄水率跌破4％，根據水庫即時水情預測，剩餘天數不到15天，急需雨水進帳解渴。今日上午11時許德基水庫集水區一帶降下久違的甘霖，毛毛雨只下大約10分鐘即停歇，接著在4點左右大雨傾盆，持續近半小時，梨山果農高興得大聲歡呼「聽見嘩啦雨聲，感覺真好」。

梨山地區一早天氣轉陰，上午11時許開始飄雨，毛毛細雨只維持10分鐘左右，無助德基水庫解渴，當地果農希望下午有更大、更持續的雨勢，才能讓德基水庫稍微解渴。大甲溪發電廠一早接獲水利署通知，下午1點半在谷關壩實施人工增雨。

大甲溪副場長林日生表示，「供五停二」限水措施初見成效，這兩天德基水庫沒有再放水，進水量維持每秒3立方公尺，水位略為回升2、30公分左右，梨山飄雨「解渴效果」不大，希望趕快下場大雨才有幫助。

梨山人的心聲，老天爺終於聽見，下午4點左右豆大雨勢嘩啦嘩啦傾盆而下，持續大約25分鐘。果農羅進玉說，最近是梨山水梨、甜柿、水蜜桃、蜜蘋果的著果期，非常需要雨水，這場雨對梨山地區農業有所幫助，但德基水庫進帳不多，期待老天可以多下一點雨。

(中時 )