三星國中校長張煇志說明「能源教育車2.0」的發電、儲水等設計概念。（胡健森攝）

22日是世界地球日 ，宜蘭綠色博覽會除了招待民眾免費入場，另配合縣府環保局舉辦環保節能活動，其中三星國中利用報廢的市區公車改造而成的能源教育車，除了具備太陽能發電功能，還能收集雨水再利用，必要時可成為偏鄉地區可供水、供電以及通訊系統的緊急救援車輛，師生的創意及合作成果，讓人讚賞。

三星國中利用報廢的市區公車改裝而成的「能源教育車」共有兩輛，第一輛著重在太陽能發電，第二輛將功能再擴張，還加進了雨水收集水資源再利用的功能，校長張煇志表示，第一輛「能源教育車」完成後，平常是放在學校內當福利社使用，但如果外界商借展示，學校也都會欣然同意；第二輛則剛完成不久，還在上個星期參加台北世界發明展，並奪下銀牌的佳績。

張煇志說，「能源教育車2.0」的概念是可行動的「防災維生倉庫」，車上除了發電功率更大，足可供應2500瓦的太陽能發電系統，還增設了雨水回收系統，將收集起來的雨水經過

過濾等處理過程之後，就可作為民生用水，達到水資源循環運用的目的。

除此之外，還可利用這輛「能源教育車」本身具有發電功能的特性，必要時再加裝基地台等設備，就可以提供通訊服務，而車上的空間還可以放置民生物資，等同是具有緊急救援功能的「防災維生倉庫」。

張煇志還說，如果這樣的概念能進一步擴展到其他使用中的公車或是露營車，不僅能進一步強化台灣整體的救災能量，商業性的市場也相當大，真的很值得推廣。

(中時 )