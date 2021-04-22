動力火車今辦新專輯暨演唱會線上記者會。（華研國際提供）

動力火車22日舉辦新專輯《都是因為愛》暨演唱會記者會，以Live Band形式演唱新歌〈我很好騙〉；聊起受騙經驗，尤秋興表示自己經常遇到借錢不還，至今已累積百萬欠款，「真的很難拒絕，我是真心想要幫忙，對方可以慢慢還」，顏志琳虧他以後唱悲歌時，可以在眼前放錢的圖案，「看到錢就難過，唱起來會有悲傷的感覺」。

尤秋興心腸軟，沒想到日前遇上社群軟體詐騙又中招，被病毒入侵他的手機。原來是他昨天收到公司同事傳來的訊息，內容要求回傳訊息內的連結密碼，但其實該同事的帳號早已中毒，尤秋興毫無懷疑地點進聯結，結果立馬中鏢，他的帳號還因此被鎖了7天。

〈我很好騙〉日前上架後，不少歌迷反應太催淚，加上他們新專輯收錄多首悲歌，唱片公司今特別準備寫著「哭」和「愛」的冠軍腰帶送給「悲歌天團」動力火車，聽聞新封號，尤秋興和顏志琳幽默呼籲大家多聽新歌、盡情流淚，笑稱「一人10滴淚救水庫」為近期少雨解旱。

今記者會同步宣布動力火車將於7月24、25日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，問顏志琳的女兒會否到現場舉燈牌應援，他表示女兒小時候會這樣做，但越大越害羞，且女兒現在的偶像是韓團BTS、TWICE及五堅情，房間牆壁及床頭貼滿偶像的海報，有人建議他7月演唱會可以找五堅情當嘉賓，顏志琳笑回提議不錯，「但他們要先答應才行」。動力火車演唱會門票24日在KKTIX售票系統及全家便利商店開賣。

(中時 )