大亞電線電纜去年合併營收及獲利雙雙改寫史上新高，淨利歸屬母公司8.5億元、EPS攀升至1.45元，今（22）日董事會決議每股配發現金股利0.35元、股票股利0.35元，總計配發0.70元股利及股息，配發率48.28％。

大亞主管表示，大亞旗下大亞綠能科技三月下旬斥資9.38億元，併購大同轉投資志光能源百分之百股權，接收志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，需要資金，是大亞去年獲利雖創新高，盈餘卻未悉數配股配息的主因。

大亞指出，大亞綠能科技將斥資新台幣60億元，興建全台最大漁電共生太陽能電廠，總裝置容量120MW，分兩階段開發併聯發電，第一期發電量85MW，預計2022年第二季掛錶，第二期發電量35MW，希望2022年底掛錶併聯發電，加上去年併聯發電120MW，總發電量攀升至240MW，躍升為台灣前五大太陽能電廠。

大亞集團規劃，2025年之前，每年開發50MW地面型太陽能電廠，等志光能源併網，太陽能電廠總裝置容量達250MW，每年發電收入預估15億元。

(工商 )