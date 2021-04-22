連鎖茶飲品牌「大苑子」愛文芒果Double系列飲品4月26日全台開賣，今年的芒果Double系列比去年早了4天上市，愛文芒果冰沙Double Double以超過兩顆新鮮芒果製作而成，標榜讓客人將「把芒果丁當珍珠吃」，一口愛文芒果冰沙一口芒果丁，滿滿的芒果，滿滿的享受！愛文翡翠Double則是針對喜歡清爽口感的朋友推出，同樣喝得到新鮮芒果丁。

去年上市旋即熱銷的大苑子愛文芒果冰沙Double Double，以新鮮芒果丁占據整杯冰沙的一半而爆紅，吸引許多芒果控的搶購，是一款視覺滿足，口感濃郁，用聞的，也聞得到濃濃芒果香氣，一杯就滿足各種感官刺激的超級盛夏飲品。這個夏天，大苑子以在欉紅、最新鮮愛文芒果製作而成的愛文芒果冰沙Double Double，清爽口感的朋友，則可以選擇喝得到果肉，由回甘翡翠帶出芒果鮮甜滋味的愛文翡翠Double。

大苑子愛文芒果冰沙Double Double全台均一價170元，愛文翡翠Double全台均一價95元。

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