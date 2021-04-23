台股今天創新高後震盪逾360點，如「雲霄飛車」的走勢甩出新台幣6448.89 億元歷史天量，「股市小白」膽顫心驚。法人分析，爆量中心在航運股，無須過度恐慌，選股應避開基本面差的虛胖型個股。

台股今天上沖下洗361.98點，衝高後震盪走低，終場下跌105.14點，以17096.97點作收，跌幅0.61%，收盤成交金額新台幣6448.89億元，再次爆出歷史天量。

法人圈今天流傳一張梗圖，成交量數字6448.89億元被紅線圈起，搭配一張表情「驚呆」的漫畫人物，旁白「是要乎我驚死喔！」這樣的成交大量，即使是資歷逾30年的老營業員也前所未見，不管是股市小白還是投資老手，都在今天見證台股歷史性的一刻。

觀察台股今天走勢，早盤一飛沖天，衝到17428.15 點的歷史新高點，隨後再震盪下殺，終場翻黑下跌105.14點。如同「雲霄飛車」般的震盪幅度，恐令投資新手臉色發白，「還能不能進場、會不會套在最高點、怎麼選股？」都是這些股市小白內心浮出的問句。

分析台股今天量能暴衝的最大關鍵，華南投顧董事長儲祥生表示，原因就是航運類股今天「熱到最高點」後陷入多空交戰，股價開高走低，爆出巨量，單是一檔長榮今天就有600億元的成交金額，鋼鐵股也有500多億元的成交總額，且都留下長長的上影線；反觀電子族群今天就相對穩定。

他剖析，這恐代表這段時間「飆很凶」的航運、鋼鐵等傳產族群「要小心了」；但不意味著「完蛋」，而是要開始反省，這陣子受惠疫情，天時、地利、人和的航運族群未來能否長期創造出這樣的獲利佳績，否則就會像2017年被動元件缺貨，激勵國巨股價飆上千元後跌落，投資人不得不謹慎。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天爆出天量的原因除了航運急漲，引出當沖賣壓外，股價一開始的漲幅也吸引投資人進場；在多空換手及指數已在「萬七」關卡之上，成交金額自然放大，未來4000億元的量能將是常態。

值得關注的是，三大法人今天合計賣超28.99億元，其中自營商賣超59.15億元，投信買超1.02億元，外資及陸資買超29.14億元。他認為，今天的爆量翻黑，都是內資、當沖「玩出來」的結果。

而台股究竟還能不能進場？儲祥生認為，要留意的是過熱的個股，只要美股維持多頭格局、台股資金依舊充沛，續創新高的空間仍是存在；但電子股也沒有被低估，本益比現在也很高，因此基本面較強的個股應該會相對獲得青睞。

展望後續，黃國偉表示，今天雖然賣壓大，但指數只有跌100多點，顯見盤勢還不至於到反轉的地步。不過，對投資人來說，選股則非常重要，過去業績「虛胖」的個股存在警訊，而基本面良好的績優股及漲價概念股也都還有支撐；航運、鋼鐵、原物料等族群今天開高走低，最大關鍵是「漲太凶」，目前和基本面還沒有太大的背離。

他也觀察到，台股站上萬點之後，股市一片欣欣向榮，去年3月遭逢疫情干擾，股市重挫反而開始吸引許多新開戶人數，尤以年輕人居多；而近期台股蒸蒸日上，指數一路開飆至萬七關卡之上，持續吸引許多新手投入股海，新開戶熱度維持高檔不墜。（編輯：張良知）1100422

(中央社)