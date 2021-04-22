台中市中友百貨從4月22日至5月10舉行「金門暨寶島物產展」，從金門戰地風光到當地物產美食，讓台中民眾現場品嚐金門當地特色美食及伴手禮，讓台中市民進一步認識金門戰地風光文化，帶動觀光。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，金門的物產美食相當受到消費者的歡迎，擁有一群高忠誠度的愛好者，本次物產展邀請了多家金門知名品牌參展，另外也邀請多家台灣在地品牌一同參展，消費者想買的各地物產美食，只要走一趟中友百貨即可一次購足。

中友百貨指出，新冠肺炎肺炎嚴重影響了大家的生活，不能出國後突然發現原來國內就有很多令人驚豔的旅遊景點！近期的金門旅遊相當受到遊客的青睞，尤其是沙美摩洛哥，讓人有著1秒就到了北非的錯覺，相當受到網紅網美們的推薦。

中友百貨在母親節檔期，從4月22日至5月10間於「中友金門暨寶島物產展」持中友APP不限金額消費，即可獲得1組幸運號碼，有機會抽中「金門雙人來回機票＋金門雙人住宿券」(市價10000元，共3名)。

(中時 )