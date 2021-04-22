為了解中部海域受塑膠微粒汙染情形，弘光科大環境與安全衛生工程系副教授溫志中，針對緊鄰高美溼地清水大排、連接台中港安良大排與大安海水浴場海域進行水體採集，發現高美溼地塑膠微粒數量最多。溫志中表示，塑膠微粒隨水流作用下，沿岸影響可能達30公里，離岸範圍也可達10公里。

溫志中指出，近年來除了檢測海水溫度、鹽度、酸鹼值、溶氧量等數值，在檢測水體過程中，同時分析附近海域水體中是否受到塑膠微粒汙染。為了解中部海域受塑膠微粒汙染情形，針對中部沿海進行水體採集，地點為緊鄰高美溼地清水大排、連接台中港安良大排與大安海水浴場海域。

在分析採集後水體，以尼羅紅(Nile Red)染劑進行染色，使用相位差螢光顯微鏡進行觀察，結果皆發現有塑膠微粒存在海域水體中，高美溼地觀察到的塑膠微粒數量最多，其次是大安海域，塑膠微粒數量最少的區域為安良港大排。

弘光環安系副教授溫志中檢驗發現高美溼地含塑膠微粒。（陳淑娥攝）

「塑膠微粒會隨著水流、不同季節、風向及潮汐作用下，沿岸影響可能達30公里，離岸範圍也可達到10公里。」溫志中以大肚溪口為例推估，若塑膠微粒隨大肚溪水流往台灣海峽作用，塑膠微粒移動範圍，往北移動能到達高美溼地外海，往南則可達彰濱工業區。

溫志中表示，塑膠微粒隨著河川水流排入海洋，可能散佈在生活的海岸環境中，學校積極推動減塑活動，學生也辦理營隊宣導。另外，學校仍持續對鄰近海域進行監測，以便更進一步了解海洋與海岸生態議題。

弘光科大近年來執行聯合國17項永續發展目標(SDGs 14)中的海洋生態計畫，學校除了開設相關課程培育相關人才，具體目標便是執行減少各式海洋汙染計畫。

(中時 )