世界蘭花會議暨展覽將於23日盛大開幕，各國駐台使節22日先睹為快。（陳淑娥攝）

世界蘭花會議暨展覽將於23日在台中花博外埔園區盛大開幕，各國駐台使節22日到訪，包括馬紹爾、聖文森及格瑞那丁等兩國友邦大使，以及俄羅斯、墨西哥、奈及利亞等3國駐台代表，共計10多個國家、30多位駐台使節來賓應邀提前體驗台中花卉饗宴。

副市長令狐榮達表示，世界蘭花會議是3年一度的國際大型會議及展覽，可說是蘭花界的奧林匹克，台灣歷經10餘年爭取，終於獲得第23屆世界蘭花會議舉辦權，雖因新冠肺炎疫情影響延辦，但今年改採線上展覽模式進行，將突破時間與地域框架，讓民眾彷彿置身其中感受百花之美。

現場展示首創線上評審模式，透過360度蘭花攝影，將參與蘭花競賽品種數位化；訪賓比對蘭花實體與數位影像，搭配各種呈現模式，盛讚宛如身歷其境，肯定展覽融入「竹藝編織」、「藺草編織」、「大甲媽」等台中在地文化元素巧思。

莫斯科台北經濟文化協調委員會代表白樂賢表示，台灣培育出這麼多蘭花品種，並外銷全球，讓全世界都能欣賞美麗蘭花，期盼台灣蘭花產業持續蓬勃發展。馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊則首次看到這麼多美麗的蘭花，感到非常驚艷。

秘書處指出，此次展覽雖因疫情無法廣邀各國花卉專家親自前來交流，但透過導入最新「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議等形式，重新以『2021 Virtual WOC』突破現實框架，將台中美好花卉呈現在全球面前，展現台灣在科技的軟實力。

(中時 )