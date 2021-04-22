2021即將過完三分之一了，許多人都還在為了年初許下的目標努力，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬龍、馬、猴、兔的人在國曆7月之前運勢越來越旺，可以心想事成、實現願望，生肖屬兔的人這段時間最幸運，無論是財運、偏財運、貴人運、事業運、桃花運都相當不錯，過著像是開著外掛般的日子。

▍第四名：生肖龍

國曆7月來臨之前，你的發展是以維持現狀為主，這段時間你不太敢談夢想和願望，不過因為上半年有福德吉星照拂，你可說是吉人天相、貴人多多，運氣比一般人還要好，所以你只要稍稍的往前邁進、掌握方向，想要的事物都垂手可得。

另外想婚的人，農曆4月、6月婚運最強，建議肖龍者近期就可開始討論結婚的事宜，如此就可在農曆4、6月順利結婚。而已婚者婚姻會更加圓滿，如果有計劃想懷孕，一定要把握此時的好運。上半年肖龍者的貴人會是生肖猴、生肖鼠，現在就約這兩個生肖朋友吃飯聚聚吧！

▍第三名：生肖馬

國曆7月來臨之前，生肖馬的財運越來越好，工作上雖然進度較為緩慢，但只要處理好人際關係，自然能有貴人相助。財運上有財祿星加持，偏財運上漲，可以開始考慮做投資，有機會使自己的存款上漲。

愛情方面，容易在朋友聚餐中遇見緣分，其中有你的正緣，所以朋友邀約要盡量參加。有伴侶的人感情甜蜜，想生寶寶、想結婚都能夠實現，特別是農曆6月，生肖馬的婚運最強，閃婚的可能性也非常高。你上半年的貴人會是生肖虎、生肖狗，可多和他們來往，會有意想不到的收穫。

▍第二名：生肖猴

國曆7月來臨之前，生肖猴有三合貴人照臨，運勢可說是攀上高峰，特別是現在農曆3月，運勢越走越好，不管做什麼事都可順順利利，人緣變好，也會有貴人相助；事業可說是突飛猛進，即使遇上挫折也都可以大事化小丶小事化無，不需太煩心。

另外上半年生肖猴在財運方面能大獲豐收，建議你考慮投資為自己賺入更多錢，2021你就是個小富翁，夢想的事都可以成真。愛情方面，多去浪漫的地方走走，有機會碰到正緣桃花。上半年的貴人會是生肖鼠、生肖龍，現在就約這兩個生肖朋友假日一起外出遊玩吧！

▍第一名：生肖兔

國曆7月來臨之前，生肖兔擁有好福氣跟好運，特別是有「三合星加持」，你的投資跟努力將能得到回報，事業和財富大幅增長，可說是雙喜臨門；加上貴人大力幫助，有望升官加薪，連買樂透都可能中大獎，讓自己一夜致富。

而感情、人緣也能得到月老眷顧，你的人緣大好，社交繁忙，容易跟異性擦出愛的火花，特別是在工作場合，更容易遇到真愛。農曆4月將有婚姻之喜，請好好把握。在這樣天時、地利的好時刻，你的願望必會一一實現，上半年的貴人會是生肖豬丶生肖羊，現在就約這兩個生肖朋友出門逛逛吧！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)