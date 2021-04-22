蔡英文總統下月執政將滿5年，國人對民進黨政府施政滿意嗎？據媒體TVBS近日公布全國政治人物聲量及總統蔡英文民調，蔡英文支持度自去年8月至今年4月，下滑了11個百分點。資深媒體人黃暐瀚坦言，「蔡英文民調的不滿意度也上升了6%，一來一回等於下滑了17%，這樣的警訊，其實大家是可以參考的」。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

據《TVBS》21日公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，結果顯示，侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次依序為衛福部長陳時中的66%、台中市長盧秀燕的51%。蔡英文則是以41%的支持度排名第六，但若對比去年8月該民調，蔡支持度整整下滑了11個百分點，其中20至29歲的年輕人又再度下降了15個百分點，60歲以上民眾的滿意度也下滑了13個百分點，就連民進黨認同者對於蔡英文的滿意度都下降了1成多。

黃暐瀚22日上TVBS政論節目「新聞大白話」表示，民調是一點一滴建立起來的，但是人民對政府失望是一下子就滑下去的，且這份民調顯示的不只有蔡英文民調下滑11%，不滿意度也上升了6%，一來一回其實是下挫了17個百分點，從上次去年8月份調查到今年4月再次調查，這8個多月的時間，從開放美國萊豬，桃園藻礁，再到月初發生的太魯閣號49死意外事故，甚至是缺水及缺電，顯然民眾對政府相當不滿，支持度才會下降這麼多。

一同出席節目的民進黨創黨元老林正杰則認為，蔡英文的民調其實只是回歸到基本盤而已，藍綠各佔40%，剩下20%是中間票，這次公布的民調，幾個大咖都維持在40%左右，實際變化並未跌太多。

(中時新聞網)