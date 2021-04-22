進入後疫情時代，宅度假(Staycation)越來越夯，民眾不再扛行李東奔西跑，將休息放到第一位，鎖定在地享受悠閒度假生活。台北六福萬怡酒店持續搶攻國旅商機，看準宅度假發展趨勢，針對不同喜好的客群，結合南港當地資源，分別推出「好食光 美食饗樂呷住房專案」及「好玩樂 南瓶玩手作住房專案」，兩人入住六福萬怡一泊一食，再送南港人氣美食1,200元餐飲抵用券，最低折扣26折。

六福萬怡首次結合兩大知名餐飲品牌推出住房專案，包含全新開幕的「燒肉同話台北南港店」以及來自大阪的串炸吃到飽「串家物語CITYLINK南港店」， 4月23日起至6月30日間入住酒店，超值優惠26折，包含卓越客房住宿1晚、翌日敘日全日餐廳自助早餐2客外，再贈「美食饗樂呷餐飲抵用贈品券」2張，每人每張可抵用餐廳消費600元。除了上述兩間餐廳，抵用贈品券亦可用於酒店內大廳酒吧、粵亮廣式料理、敘日全日餐廳使用，讓南港小旅行美味加分。

若想為旅程留下大量的美照，絕對不能錯過南港最新打卡夯點「瓶蓋工廠台北製造所」，僅距離六福萬怡僅5分鐘路程。因此酒店也特別聯名合作，共同推出「好玩樂 南瓶玩手作住房專案」，即日起至12月30日，雙人入住卓越客房1晚、翌日敘日全日餐廳自助早餐2客，再贈南港瓶蓋工廠台北製造所的手作體驗課程抵用贈券2張，除了享有廠區專人導覽30分鐘，每張票券可再抵用手作體驗課程費用300元，從親子同樂的 3D 列印到充滿大人風格的金工手作均可適用，優惠折扣27折。

(中時 )