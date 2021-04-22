在追求心儀對象或結交新朋友時，先找到對方的嗜好，兩人交談起來才更順利，而星座就是一個很好的依據。專欄作家沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)在書中《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》分享土象星座的人格特質，再以此方向去追求他們，當他們感受到被了解後，必定會對你產生好感喔！

●如何吸引金牛座？

金牛座的人不會貿然嘗試新事物；他們希望所有的一切都建立在穩固的基礎上，而這需要你的耐心與克制。我的建議是，若有必要，你可以先採取行動。金牛座要花很久的時間才能做出決定，若你沒有主動出擊，機會將就此消失。

請告訴他們，你喜歡待在他們身邊，並且努力逗他們開心。這些安靜隨和的人會被帶給他們歡笑的人所吸引，你將發現他們迷人有趣，同時對你深感興趣。你可以在適當的時機、用適當的話語來化解有些乏味的氣氛或中止冗長的談話。如果你要說笑話給金牛座聽，請記得他們的幽默是膚淺粗俗的；有點低級的笑話會戳中他們的笑點。

如果你要給金牛座的人吃東西，讓他們吃好一點。帶他們到可以享用主廚精湛手藝的餐廳用餐，然後在那裡開一瓶好酒。在家裡煮東西給他吃、展現你的廚藝，不要在分量上節省。若你們的對話開始停滯，可以試試他一定會感興趣的話題──錢。你一定要展示你的珍藏(從郵票、小型象牙雕刻到翡翠……)，對金牛座而言，這個話題有著無窮的吸引力。

不要自顧自地說個沒完，只要金牛座一打開話匣子，他們就很喜歡說話。不要吝惜對他們的家、車子、衣服、首飾表達你的讚賞，他們有非常好的品味，最重要的是，大方地讚美他們。

●如何吸引處女座？

請記得一個原則：不要試圖抵抗他，表現得含蓄一點。努力保持良好的風度，如果他竟然請你喝健康食品店的飲料，請笑著吞下去。處女座很挑食，也很在意自己的健康，對他們而言，營養成分的重要性僅次於十誡。除了跟他們談論工作相關的話題，寵物也是很好的聊天主題，處女座的人喜歡小型寵物(尤其是外來品種)。

請快速證明你的文化涵養，處女座會被那些學識與聰明才智勝過自己的人吸引。再者，不要刺探太多他們的隱私；他們很保護自己的私生活，避開吵雜的地方，以及粗俗或帶有冒犯意味的消遣。處女座對他們的好品味感到自豪。

不要因為處女座的擔憂而感到心煩。處女座的人天生容易煩惱。「他們是否會準時出席那場演出？」、「會下雨或下雪嗎？」、「郵件會送來嗎？」，他們的擔心永無止境，就算告訴他們，多數他們煩惱的事都不會真的發生也無濟於事，他們還是會一直擔心；面對那些可能會出狀況的事，他們就是會煩惱。

處女座(無論男女)都很喜歡實用的禮物。他們也至少擁有一項特殊嗜好，並在其中投入大量時間與心力。除非情況特殊，處女座的人不會衝動行事──至少他們盡量不這麼做。他們會仔細計畫，先想好每一步該怎麼走。處女座的人很擅長暗中進行這件事。你只要放輕鬆，好好地享受這一切即可。

●如何吸引摩羯座？

如果一開始，摩羯座的人看似冷淡，那是因為他們正在評估建立一段新感情的風險。他們很樂意成為你的聽眾，所以不要害怕先開啟談話。想吸引摩羯座，一定要表現得很有趣，因為基本上，他們是那種很憂鬱的人，需要有人提振他們的心情。

他們往往會試圖掩蓋內心的情感，因為他們害怕揭露太多關於自己的事，不要在意，這種恐懼毫無根據；這就是他們的感受。即便已經處於最坦率的狀態，魔羯座還是很難捉摸。

摩羯座對藝術、音樂與戲劇深感興趣，並且會被能在思想上啟發他們的人吸引。他們比較喜歡談論嚴肅的話題。當他們在陳述自己的意見時，請你當成第一次聆聽林肯的「蓋茲堡演說」那般地認真聆聽。同時，也不要發表任何獨特或偏激的想法。他們會予以迴避。

送實用的東西給摩羯座作為禮物準沒錯，請確定這個禮物品質優良，而且不花俏或俗氣。摩羯座的人也很重視享受，但他們太在意每一塊錢的價值，因此無法尊敬任何揮霍金錢、只為了留下深刻印象的人。書永遠是很好的選擇(尤其是傳記、心理勵志，以及與投資相關的書籍)。我的建議是，一定要守時。時間就是金錢──你應該非常明白摩羯座對此有何看法。

【作者簡介】喬安娜‧瑪婷‧沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)

喬安娜長期擔任專欄作家、書籍作者、講師與顧問。她曾為許多美國、歐洲與拉丁美洲的雜誌——《美麗佳人》（Marie Claire）、《哈潑時尚》（Harper’s Bazaar）、《紅皮書》（Redbook）、《悅己》（Self）、《青年雜誌》（YM）、《美麗家居》（House Beautiful），以及《StarScroll International》撰寫每月星座運勢。除了《占星自學聖經》以外，喬安娜也是《性愛占星學》（這本書在全球銷售超過一百萬本），以及互動式有聲書《占星學的起源》的作者。

喬安娜是一位大受歡迎的電視與廣播名人，曾經接受過芭芭拉‧華特斯（Barbara Walters）、雷吉斯‧菲爾賓（Regis Philbin）和莎莉‧菲傑西‧菲拉斐爾（Sally Jessy Raphael）的專訪。她曾在NBC電視台的《今日紐約》（New York Today）和康乃狄克州有線電視第12台（CT Cable Channel 12）的《費爾菲交流》（The Fairfield Exchange）中的常態星座短片裡出現。此外，她也經常在美國各地的電視與廣播節目中擔任來賓。

本文摘自《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》

《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》/柿子文化

(中時新聞網)