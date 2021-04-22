楊祐寧22日現身Discovery世界地球日記者會，首度受邀擔任動物星球頻道大使，為地球聲援。他首度擔任監製並主演的影集《接招吧！製作人》正如火如荼拍攝中，該劇把許志安從香港請來台灣拍攝，「他不是扮演『許志安』本人，是虛構人物，不過我們的故事（與現實生活）有點真真假假的元素，所以很有趣。」並表示對方正在防疫隔離，2人還沒碰到面，出關後也想邀請他到自家餐廳作客。

俗話說「娶某前生子後」的運勢旺，楊祐寧也不例外，除了在年初3部他主演的電視劇在大陸接連播映，主演電影《腿》、《複身犯》和《真·三國無雙》每隔2個月躍上大銀幕與台灣觀眾見面，新劇《華燈初上》也殺青待播映，可說是「霸屏王」。記者會上被問到女兒Anah最像什麼動物？他則笑說：「像貓咪！可愛又愛撒嬌，但也很有態度！」慈父表情一覽無遺。小孩現在4個多月大，自認神情比較像自己，「我有把我照片和她照片放著比對，雖然是成人和嬰兒的五官，但神情真的很像」，他也透露母親有把夫妻倆的小時候照片和小孫女照放一起比對，「長一模一樣，小孩真不能偷生！」

一直很致力於環保的楊祐寧，除了平時會隨身攜帶環保餐具使用外，最近也想嘗試給女兒用「布尿布」，認為環保要從自身做起，才能把好環境留給下一代，「我們也親眼目睹整個地球的改變，但環保這件事不嫌晚，現在做也還來得及」，呼籲大眾將環保行動養成習慣，落實為生活日常。至於被問到舊愛郭采潔日前傳新戀情，他聽聞表示祝福，也坦言2人多年沒聯絡，「有機會的話會（祝福）吧」

(中時 )