上汽通用五菱（SAIC-GM-Wuling）發布了大陸最暢銷的電動汽車微型五菱宏光Mini EV的彩色新版本。另外，Mini EV Cabrio敞篷車計劃於2022年推出。

上汽通用五菱是與通用汽車廠合資的企業，該公司週一展示了Mini EV Macaron的模型，該模型長115英寸（近3公尺），並具有三種柔和的顏色：黃色、粉紅色和綠色。

在大陸的售價在36200至43500人民幣之間。一般常規迷你EV花費約28500人民幣。

與一般的Mini EV相比，該型號具有額外的安全功能，包括低速行駛時發出的聲音以警告附近的行人。它最高時速可達100公里/小時，每次充電可行駛170公里。

大陸是世界上最大的汽車市場。去年對電動汽車的需求激增，該地區佔特斯拉收入的五分之一以上。大陸電動汽車初創企業蔚來汽車表示，其銷量在2020年成長一倍。

通用汽車表示，自2020年7月發布以來，已售出270,000台宏光迷你電動汽車，部分原因是其起步價僅為28500人民幣。據BBC報導，它的銷量是特斯拉的Model 3的近2倍。

(中時新聞網)