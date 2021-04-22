有民眾聽聞，「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝，否則會造成心血管栓塞」的說法，究竟是否是真的呢？食藥署特別表示，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )