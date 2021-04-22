純蜂蜜配茶喝造血栓？食藥署：勿聽信偏方 18:142021/04/22 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為日間照顧中心內，長者的用餐情況。（示意圖，圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾聽聞，「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝，否則會造成心血管栓塞」的說法，究竟是否是真的呢？食藥署特別表示，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。 食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。 吃隔夜菜恐會致癌？專家揭關鍵：冰箱不是萬能的 時論廣場》福島核廢水的關鍵要害（魏國彥） (工商 ) #食藥署 #聽信 #偏方 #蜂蜜 #配茶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳蜂蜜、茶葉同飲恐釀血栓 營養師打臉：無稽之談 11:382021/04/21 生活 疫苗一次到貨太多太快 將叫停 04:102021/04/20 生活新聞 丹麥禁打AZ疫苗 孫大千籲政府停止採購勿賭國人安全 08:462021/04/16 政治 福島核廢水的關鍵要害 04:102021/04/19 時論廣場 又出包！食藥署追加回收219批永豐生理食鹽水注射液 17:102021/04/20 生活 為何台南50嵐沒賣「1號特調」 當地人揭密 15:482021/04/21 搜奇 《國際產業》嬌生疫苖供應鏈新增10生產基地 歐洲：準備開打 15:072021/04/22 財經 運動時可上妝嗎？專家：可使用局部彩粧品 19:252021/04/20 生活 海納百川》請蔡總統帶個頭吧（譚再利） 17:292021/04/19 海納百川 讓孩子性早熟的兇手藏在生活裡 紙杯、香氛洗劑竟都是 10:132021/04/17 健康 進口萊豬去哪了？陳吉仲：無萊豬進口是市場導向結果 10:262021/04/19 政治 生活熱門新聞 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 尪上午登記下午就落跑 24歲女月領7千買奶粉養女：餓了就喝水 - 生活 如果新北停水 這個3區最可能受影響 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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