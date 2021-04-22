桃園市51歲曾姓油漆工與懷疑女友出軌，21日下午與女友談判，卻拿剪刀往女友身上狂刺15刀，雖看到女友血流如注，他仍轉頭就走。曾男被中壢警方逮捕後，移送桃園地檢署偵訊，檢方訊後依涉嫌殺人等罪嫌聲押。

據了解，40歲的林姓檳榔西施在中壢上班，21日下午曾男懷疑她被人性侵，到檳榔攤找林談判，並要求女友報案，但女友不肯，曾一氣之下以為女友出軌，回車上拿刀往女友身上狂刺。林同事發現她許久未回來，外出尋找，才發現她倒在血泊中，送醫不治。

(中時 )