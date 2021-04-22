南部避暑勝地藤枝國家森林遊樂區，5月7日將採預約方式入園正式對外服務，營運不分平日假日，每日開放500位名額，22日中午12點開放線上預約，不到3分鐘內即告滿額，可見長達12年的等待，讓民眾迫不及待想來趟舒適之森林遊憩體驗。

藤枝國家森林遊樂區受莫拉克風災影響，重創唯一聯外林道，因此休園12年，2019年雖曾經對外開放3個月，但遊客需步行1公里以上路程才能抵達園區，如今聯外道路修建完成，將於5月7日採預約入園方式，正式對外服務。

屏東林區管理處表示，每日開放500位名額，分自行前往300人與自費遊程接駁200人，民眾入園前，需於藤枝國家森林遊樂區遊客入園預約系統（https：／／tj.forest.gov.tw／）預約，開放入園日前15日中午12時起申請，若須修改申請資料或取消入園限於入園前1日截止，額滿為止，無候補機制。

為維護其他民眾權益，如預約成功後未於當日入園，或申請人數與現場入園人數不符，該申請者30日內不得提出申請。

此外，高雄市六龜觀光休閒協會預約系統（https：／／www.liugui.org.tw／），每日提供200位名額付費接駁遊程，接駁點有十八羅漢山服務區、福龜園區、六龜育幼院、陽光民宿、不老溫泉、寶來親水公園、六龜親水公園、寶山國小、寶山櫻花公園等9處景點。

屏東林區管理處表示，為慶祝久違的藤枝國家森林遊樂區開園，5月7日至5月31日，提供假日全票100元之票價優惠，6月1日恢復原價120元，另有一般優待票（平日）80元、半票60元、10元優待票及免票票種，符合資格者從其票價。

(中時 )