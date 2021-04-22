俗話說人不可貌相，有些人外表看似十分冷漠，但其實很容易打成一片，有些人不拘小節，但其實深交之後才知道對方心裡築起一道高牆，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座的人表面熱情如火，但心底卻難以親近。

摩羯座：

踏實穩重的摩羯座彷彿將所有熱情都奉獻給了工作，面對職場上的人事物都相當熱情又富有熱忱，但其實生活中的他們寡言少語，特別不喜歡和人交流，除非是他們打從心底認可的對象，不然很少有人能真正走入他們內心。

雙子座：

好奇心爆棚的雙子座對任何事物都會表現出極大的熱情，也很容易和人打成一片，但其實雙子座的內心相當敏感，很難敞開心扉去接納一個人，如果有幸成為他們無話不談的至交，一定在他們心裡經過長期的觀察和考驗。

射手座：

射手座的人平常總是一副對誰都很好的樣子，但其實他們內心對於真正的好友都有一把尺，並不是大家相處熱絡就代表交情好，只有他們打從心底接受了，才稱得上是真正的至親好友。

(中時新聞網)