現今社會便利商店林立，功能也越來越豐富，店員要學的技能也不斷增加，從泡咖啡、烤番薯、訂車、門票都要一手包辦，如今更有7-11店員被發現竟然當場在製作潮T，照片曝光驚呆所有人。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，表示自己上門光顧7-11，沒想到一進門，就看到小7店員正在使用棉料噴印機，現場印製凱蒂貓(HelloKitty)的T-Shirt，印好一件又一件，讓他訝異不已，直呼「萬能的店員」。

小7店員在超商現做潮T，讓上門客人驚呆。(圖／路上觀察學院)

網友們看到也忍不住讚嘆：「全台灣最強職業就是小7店員」、「小7店員真的什麼都會」、「以後我應徵員工優先錄取做過小7的XD」、「看來過不久就能托嬰了」、「我都去7-11換機油耶，也太大驚小怪」、「很快就能去7-11做美甲了XD」、「有沒有代辦護照啊」、「還不幫他們加薪嗎」、「小7店員永遠走在最前端」、「改天會不會就開始寫程式弄CNC」。

也有眼尖網友立刻就認出照片所在地：「一看就知道是台南那間」、「新康華門市」、「想揪團去朝聖了」。根據查詢，目前7-11全台僅有2間門市有提供現做T-Shirt服務，分別是照片中的台南新康華門市，以及台北市西門町的漢中門市。

(中時新聞網)