日本國寶級帥哥24歲男星新田真劍佑，除了是可愛小鮮肉，父親更是知名演員千葉真一，也讓他從出道就有「最帥星二代」稱號；不久前新田真劍佑宣布進軍好萊塢，但出國前卻遭爆出現任女友是搶來的，女方和他認識時是已婚人妻，離婚後秒變他姊弟戀對象，更被揭露女友疑似事前童星岡本奈月。

新田真劍佑和大他7歲的女友已交往2年左右，經常被拍到同進同出住處，兩人同居是公開的秘密，但近日日媒報導指出，真劍佑現任女友其實是前童星岡本奈月；她身邊的友人則爆料，當年他們認識時，女方已婚且丈夫是知名造型師，兩人在一次拍攝工作現場相遇相識。

新田真劍佑的現任女友疑似是前童星岡本奈月，更被爆出兩人相識時，她還是人妻。(圖/ 摘自東網)

後來岡本奈月主動聯繫新田真劍佑，在她離婚後，兩人自然地開始交往；消息曝光後，一些網友認為這樣無縫接軌，不免猜測新田真劍佑橫刀奪愛、吃人妻，不然怎麼會進展如此迅速。新田真劍佑爆出姊弟戀時就不被看好，如今在進軍美國發展前，遭揭露疑似吃人妻的醜聞，令粉絲不禁替他感到可惜。

早在去年5月新田真劍佑不顧疫情，仍帶著女友到沖繩度假，就惹來外界砲轟，當時他的父親千葉真一受訪時，被問及兒子談戀愛一事，他則說自己不知道兩人交往，只說「真劍佑曾介紹她（岡本奈月）給我認識」。

(中時新聞網)