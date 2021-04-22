《印度新聞信託社》（PTI）21日報導，一艘航往中國大陸的貨輪MV BBC Naples，由於未申報其載有核能工業原料六氟化鈾（uranium hexafluoride），已遭斯里蘭卡驅逐出境。

根據報導，斯里蘭卡原能會主席蘭吉斯（Anil Ranjith）表示，這艘於安地卡（Antigua）註冊的貨輪，自荷蘭鹿特丹（Rotterdam）航向中國大陸的未知港口，但在未經申報下，便攜帶危險貨物進入斯里蘭卡，已觸犯該國法律，因此政府下令要其「立即離開斯里蘭卡水域」。

六氟化鈾能被用於製造核能發電或核子武器所需的濃縮鈾，但本身含有劇毒，且化學性質不穩定，被歐盟列為T+等級的劇毒化學物品。斯里蘭卡反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）稱此事「嚴重威脅」到該國安全，但斯里蘭卡海軍卻不被允許登船檢查，要求進一步展開調查。

MV BBC Naples當時停泊在漢班托塔港（Hambantota Port），這是斯里蘭卡的第二大港口，但由於建立時向中國大陸大量貸款，最後在無力償還下，2017年將該港租借給中國大陸，租期99年。中國大陸也因此遭外界批評對他國設下債務陷阱。

而在中國大陸有意進出印度洋下，已引發該區域傳統大國、對斯里蘭卡影響力巨大的印度擔憂；再加上中印之間長期存在邊界衝突，讓雙方關係在近年逐漸惡化。2014年9月至11月間，2艘中國大陸海軍潛艦曾先後於斯里蘭卡可倫坡港（Colombo Port）靠泊，引發印度的憤怒，導致至今斯里蘭卡仍不允許中國大陸潛艦再訪該國。

(中時新聞網)