台北市議員游淑慧今踢爆南港區重陽路1處「超狂違建」，無良屋主不僅在頂樓蓋違建，還安裝多台冷氣，加上合法5樓的6台冷氣，從外牆數來就有14台冷氣，陳情人更爆料違建內就隔了16間房。北市建管處澄清，該處為既存違建，尚符合每戶隔成2間的限制，但增建的防盜窗為新增違建，限期5月20日前改善，否則依法強制拆除。

游淑慧指出，該違建位於南港區重陽路144號，五六樓為同個屋主，除違法加蓋外，屋主還將其隔成數間，外頭還建置8台冷氣主機，即便是合法的5樓也裝載6台冷氣主機，2層樓相加就有14台，住戶判斷應為出租謀利。陳情人也向她爆料，「小小一層樓居然就隔了16間房間。」憂心該處將衍生電力乘載、逃生壓力等消防公安問題。

「台北市長柯文哲說違建是國恥，但誇張國恥正在台北『進行式』中。」游淑慧感嘆，附近居民自2月24日開始檢舉，但建管處僅進行登錄作業，未至現場勘查，期間屋主不斷施工裝潢，數個床墊也不斷被工人搬進該處，她接獲陳情後也立即要求建管處回報現況，迄今未獲回覆。

建管處前往現勘後指出，該處頂層為「既存違建」，尚符「臺北市違章建築處理規則」第25條規定，每戶隔成2（2間）使用單元的限制，市府將拍照列管並暫緩拆除，但要求安裝住宅用火災警報器，以維安全。5樓2戶合法房屋隔間裝修，也已領得「室內裝修施工許可證」。

建管處說，既存違建前方有增建0.7m公尺防盜窗，屬新增違建，已達「臺北市違章建築處理規則」第5條應查報拆除之規定，市府已於今年2月24日查報，限期5月20日前改善，否則依法強制拆除。

建管處也澄清，在外牆設置多台冷氣主機部分，依內政部1998年11月2日台營內字第87773182號函釋，冷氣機屬家電設備，非屬建築法第7條所稱的雜項工作物，所述冷氣及架設物，並非屬違建查報取締範疇，但也提醒民眾施工前應先洽詢，切勿貿然施工而觸法。

(中時 )