味全龍少年強投徐若熙昨天再對富邦悍將繳出4局、7K無失分的成績，身兼中華隊總教練的洪一中表示，以徐若熙的條件要入選絕對沒有問題，「但要怎麼用會是一個難題。」

6搶1棒球奧運資格賽將在6月16日至20日在台灣開打，中華隊將連續5天出賽，將與中國大陸、澳洲、荷蘭和美洲區資格賽2、3名球隊爭奪最後一張東京奧運棒球門票。

徐若熙去年手肘動刀清除骨刺，今年傷癒復出，教練團為了保護他，設下整年投球局數100局上下10局、每次出賽用球數上限80球的限制。

今天賽前洪一中談到徐若熙，他表示，徐若熙的穩定度、變化球控制比統一獅的古林睿煬好一點，洪總認為，投手必須要有快慢球速搭配，才能有效壓制打者，「如果變化球完全投不進去，154公里一樣照樣被打，有快慢速差，打者打的難度就會相對更高。」

洪總坦言，以徐若熙的條件要進入中華隊名單絕對沒有問題，但如何使用成為最大難題，「若是只能投80球，國際賽的強度可能投不到3局，短盃賽大家都很會選球，若是當中繼，能否連續出賽也是問題，就是需要取捨。」

洪一中繼續說：「但現在投手也有不少人，像是張奕、宋家豪、鄧愷威、劉致榮，江少慶、呂彥青和陳冠宇，選擇很多。」

對於子弟兵有機會入選中華隊一事，味全龍總教練葉君璋則表示，能打國家隊對徐若熙來說是很好磨練的機會，也代表國家需要他、肯定他的實力，但剩下的就看球團怎麼去溝通。

(中時 )