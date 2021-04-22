LINE Bank連線商業銀行今日宣布正式開行，開放開戶不到1小時就傳災情，許多人卡在身份證上傳，出現「請確認身份證件無毀損、污漬或被遮蔽，可清晰拍攝」，並頻頻出現「系統處理過程中發現了錯誤」，開戶首戰就被死當，準用戶哀鴻遍野。

LINE Bank公關表示，申請的量較大 要請用戶稍等再試。

純網銀再添一家，在先前因為「偷跑」而遭延誤開行的LINE Bank，開行首波推出LINE Bank 好友轉帳、LINE Bank 快點卡（簽帳金融卡）、LINE Bank 夢想帳戶（零存整付階梯式定存）及LINE Bank 分期型個人信貸等服務，並且直接串連國人最頻繁使用的LINE，提供用戶LINE Bank App與LINE App主頁與錢包頁籤等多元服務入口，讓用戶享有快速又方便的「一站式」無斷點的便利金融服務。

LINE Bank 開戶首波優惠，即日起至6月30日止，前50萬名新戶，於LINE Bank開戶成功，並以LINE Bank帳戶綁定本人LINE帳號及LINE Pay帳號成功，且首刷在7-ELEVEN統一超商或FamilyMart全家便利超商，使用OPEN錢包或My FamiPay綁定LINE Bank快點卡消費滿額，「新戶禮」與「首刷滿額禮」指定任務完成，合計最高享LINE POINTS 150點。

LINE Bank推出的全新簽帳金融卡LINE Bank快點卡，除了有五款卡面「熊大快點卡」、「兔兔快點卡」、「莎莉快點卡」、「好友快點卡」、「連線快點卡」供用戶選擇之外，並且推出獨家「即時給點」服務，用戶只要刷卡消費，就能立即收到LINE POINTS點數，即刷即回饋，為純網銀的快速、便利寫下新頁。

(中時 )