大部分的人都喜歡和真誠的人來往，不過某些人天生口才了得，總是「見人說人話、見鬼說鬼話」，讓大家分不清真假，搜狐星座專欄《卡哇伊》就在文章中指出，雙子座、白羊座和水瓶座經常謊話連篇，但因為很會隱藏，很多人都察覺不了！

1、雙子座

雙子座的人性格開朗、口才也很好，常常喜歡挑好聽話來說，為人相當圓滑，從不得罪人，他們非常擅長說謊，一般人很難從他們的話語中分辨，哪個部分是真的、哪個部分是假的，只有相處久了才會發現，所以雙子說的話不必放在心上，只要聽個大概就可以了。

2、白羊座

白羊座的人性格樂觀積極，他們的嘴上功夫了得，一般人很難贏得過他們，有時候說謊了也不會有人發現，白羊偶爾也會將謊言表現得十分浮誇，為朋友們帶來歡樂，是團體中的開心果，只要有他們在的地方一定充滿笑聲，儘管謊話張口就來，但還是值得相處的朋友。

3、水瓶座

水瓶座的人性格比較古怪，思維和一般人不太一樣，總是關注一些不是重點的地方，讓其他人摸不著頭緒，有時候他們說謊也不是出自壞心，反而是希望能引起別人的好奇，讓自己說得話聽起來更加神秘，水瓶座謊言的背後沒有其他目的，因此不需要太過計較。

(中時新聞網)