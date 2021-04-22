日本首相菅義偉向國會報告美日峰會聯合聲明，提及台海議題時，說明「不能預判日方定會以軍事力介入台海」。對此，外交部發言人歐江安表示，美日安保同盟是印太區域和平繁榮的基石，4月16日美日峰會聯合聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，顯示美日兩國對於台海安全具有高度共識，對維護台海及印太地區的和平穩定可發揮正面效益。

歐江安指出，美日聯合聲明中有關台灣的內容，將會對台灣海峽的和平穩定具有意義，日本的立場是期待透過和平的方式解決，這也是美國與日本兩國領袖的共識。

歐江安強調，以和平方式解決國際爭端原應為當前國際關係的根本準則。我國對國際社會關注台海和平穩定一向表示歡迎，同時也對近期區域國家所面臨的陸、海、空域的安全壓力與侵略威脅感同身受。捍衛國家安全，台灣會自己負起防衛責任。我方今後也會繼續就台海與區域的和平穩定持續與美國、日本等相關國家密切溝通與合作，以共同維護印太地區的安全與繁榮。

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