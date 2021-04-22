今天是世界地球日，蔡英文總統下午接見環團，在這之前，國民黨智庫邀請環團討論「氣候變遷法」相關修法，智庫永續組召集人陳宜民表示，3月30日曾召集專家學者討論，今天則是邀請環團來交換意見，氣氛熱絡非爭鋒相對，向環團證明國民黨不是打假球，規劃之後對外公開舉辦座談會。

因應氣候變遷問題日益嚴峻，環保署正研擬「溫室氣體減量及管理法」修法，擬改名為「氣候變遷因應法」，關注此議題的國民黨，也在上個月底召集學者專家討論，並著手草擬修法草案，今天再邀集環團交換意見，包含珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等10個環團與會參加。

國民黨智庫永續組召集人陳宜民受訪表示，會中葉光芃給予不少鼓勵，大家也針對法案名稱有些討論，國民黨目前定調為「氣候變遷及調適法」草案，葉光芃則建議法案名稱可以用「氣候變遷緊急行動法」，使得法案名稱更符合潮流。

陳宜民說，環團的意見都強調民間參與、教育、分工的重要性，並對碳稅、碳費也有許多期待與建議，目前草案已經在連署，若提案人、國民黨立委謝衣鳯認為碳稅、碳費有其必要，應該會納入草案中，這就看黨團的討論，畢竟碳稅對民眾來說是陌生的。

陳宜民指出，環團也希望在2050碳中和目標下，能訂定每5年的期程，比如2040年從醫療產業開始零排放。他認為民間團體的意見都很接地氣，今天和環團互動不錯，立場上不是爭鋒相對，都是希望把事情做好，希望將來繼續能在邀請環團來討論，釐清更多問題；而今天屬於閉門會議，下次可能就會以座談會方式舉行，並進行直播。

陳宜民表示，潘忠政在會中則是在討論藻礁公投的事，並提到今天會與蔡英文總統會面時，會與蔡英文正面對決，潘忠政也認為藻礁與氣候變遷、能源等議題，應該是能夠共存，有個圓滿解決的方法，畢竟全民還是要省電、節能。

(中時 )