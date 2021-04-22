雲林縣北港鎮朝天宮董事長蔡咏鍀（前右四）為完成母親遺願，捐贈1萬6000份油、米愛心包幫助弱勢家庭。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮董事長蔡咏鍀母親於上個月去世，為完成母親生前行善遺願，花費上百萬元購買1萬6000份油、米愛心包，捐給母親娘家南投縣與夫家雲林縣的低收與中低收入戶，22日在北港鎮公所舉行捐贈儀式，隨後將愛心包送達各鄉鎮。

蔡咏鍀母親蔡陳月英上個月壽終內寢，享壽85歲，本月19日舉行告別式，由於蔡咏鍀交友廣泛，擔任朝天宮董事長更是廣結善緣，因此弔唁者多達上千人，喪家婉謝花圈改收食用油、白米等生活用品做為慈善物資，於告別式後分送給弱勢民眾。

蔡咏鍀為擴大母親生前行善遺願，還自掏腰包購買1萬6000份油、米愛心包，將愛心送給更多需要幫助的人，22日在北港鎮公所舉行捐贈儀式，首先送給北港地區3鄉鎮，再陸續送到其他鄉鎮，由蔡妻雲林縣議員黃美蘭、北港鎮長蕭永義等人共同與會發送愛心。

蔡咏鍀表示，母親生於南投鄉下，2歲喪父，身為家中大姊，未滿10歲就幫忙外婆經營麵攤，因此養成堅毅努力、勤儉持家的個性，結婚後與父親在菜市場賣布，後來事業遍及農場、旅館、戲院，雖因遭逢石油經濟危機而歸零，加上丈夫去世的打擊，但仍堅忍面對困境，努力維持家計之餘不忘樂善好施。

蔡咏鍀指出，母親是虔誠的媽祖信徒，經常教導他若有機會一定要服務人群、回饋鄉里，他深受母親影響，投身服務媽祖，讓母親深以為榮。

蔡咏鍀說，此次捐贈油、米愛心包除了完成母親遺願，也希望幫助因疫情而受到影響的弱勢家庭，物資雖有限，但盼拋磚引玉，吸引更多善心人士共襄盛舉，讓這份愛心永續傳承。

(中時 )