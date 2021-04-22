資深媒體人黃暐瀚。（取自中天電視）

具有成大電機系碩士學歷的NCC副主委翁伯宗在2019年5月因身體不適辭職，6月隨即遭到詐騙，將358萬面交給行騙的冒充執行官，警方在3天後破案。對此，資深媒體人謝寒冰表示，管電信的還被電信詐騙，如果判斷力還是這麼差，有甚麼用？而對於華視52台收視率僅有0.0幾，謝寒冰也嗆根本是佔著茅坑不拉屎。

謝寒冰22日在中天電視《大政治大爆掛》指出，以NCC副主委的地位，怎不直接打電話問中華電信是否為詐騙？整件事情蠻詭異的，到底發生甚麼事情？且被詐騙後，翁伯宗就回任NCC副主委，如果判斷力還是這麼差，有甚麼用？他質疑，這真的是詐騙事件？

謝寒冰說，如果面對詐騙都會出錯，社會常識看起來也不怎樣，怎會信任他能夠判斷新聞專業？拜託副主委，自己要思考，到底適不適合這個職位？

黃暐瀚則認為，這個副主委掌握媒體生殺大權，但本身難道不看新聞？詐騙新聞都報導到爛，這個副主委都沒看新聞？這是最奇怪的地方，副主委是否為一個社會經驗不足的人？

另外，對於華視52台收視都是0.0幾，幾乎是沒有收視率。況且，他說華視一年虧2億元，都已經沒有業務，虧得越多，納稅錢就浪費越多，但綠營也不在乎。他痛批華視收視再爛也沒關係，佔著茅坑不拉屎，而且讓別人沒有茅坑。

黃暐瀚則說，過去20幾年看52台中天的觀眾，現在是看到別台，心中會不滿。他擔心以後會不會拿納稅錢去補華視？

黃暐瀚分析，一家24小時播出的新聞台，一年成本就是5億元，華視52台收視率差成這樣，能看嗎？NCC要不要解釋一下當初的決定？商業頻道就是收視掛帥，公共利益就放在公共頻道，公共利益放在商業頻道，就是虧錢。

(中時新聞網)