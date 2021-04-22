台北股市今(22日)猶如坐雲霄飛車，從早盤創新高到一路下殺，指數上下劇烈震盪360點，還爆出6448億元的史上最大量，很多人在問高檔下跌爆大量是不是代表台股危險了？是快崩盤了嗎？分析師表示，應該是換手量，清洗籌碼的意味比較濃厚，不用擔心會出現反轉或重挫的現象，依照過往經驗顯示，台股天量後必有天價可期。

台股今日開高上漲100.62點，在台積電、聯發科等電子權值股，以及鋼鐵、航運聯手攻高下，指數開盤後不久即來到17428.15點的歷史新高，鋼鐵人持續發光發熱，航海王也乘風破浪，中鴻、大成鋼、新光鋼、新興、裕民等股價都亮燈漲停，11點半過後豬羊變色，指數一路下殺，終場收在17096.97點，下跌105.14點，成交值爆出6448億元的新天量。

由於指數在高檔下跌爆大量，引發不少散戶投資人心慌慌，深怕是不是要反轉向下，甚至有股民擔心股市是不是要崩盤了，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，這應該是換手量，清洗籌碼的意味比較重，因為融資餘額不斷創新高，如果不去修正，一直往上衝，萬一出現風吹草動，跌幅恐怕更重，以近期成交值至少有3成以上是當沖量來看，應該是清洗融資餘額，不用擔心會出現反轉或重挫的現象。

對於成交爆大量，依照過往經驗顯示，台股天量後必有天價可期，主要就是清洗浮額，以有利後續的拉抬，也就是所謂的「洗盤」，因為在股價上漲的過程中，一定會有散戶跟進，以及原先套在高檔的籌碼，主力在拉抬某檔個股時會製造假象，讓散戶以為主力在出貨，散戶因為害怕獲利減少或虧損就會賣出手中持股，也就是散戶常哀號的「被洗出去了」，主力在清洗浮額之後即可掌握有一定掌控能力的籌碼，以利後續操作。

鐘崑禎表示，由於台股在17000點之上的類股輪動很快，例如今日殺較重的傳產原物料族群，建議散戶不要過度追價，可以用「以靜制動」來因應目前這種資金快速輪動、震盪劇烈的盤勢，他認為明(23日)台股可能會持續震盪，要出現大幅度的反彈還是有難度，目前資金尚未回流到電子股，但是下周就有機會，不過即使資金回流到電子股，傳產原物料行情也只是暫時熄火，不代表行情結束，尤其鋼鐵、塑化、航運報價不斷上漲，不容易預測天花板在哪裡，建議可以先以技術面來操作，沒有跌破5日線就續抱，等跌破5日線就出場。

(中時新聞網)