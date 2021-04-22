有些人的第六感特別準，閃過腦海的直覺往往就是事實的真相。星座運勢網站「星座巫師」分享，巨蟹座、獅子座、天秤座、天蠍座的女生談戀愛時第六感非常敏銳，戀人只要有任何行跡詭異的地方，就會立刻被她發現，就算線索再小，也逃不過他的眼睛。

▍1.巨蟹座

巨蟹女的心思很細膩，待人處世非常細心，如果談戀愛的時候更是不放過任何細節，因此只要感情稍有變質或情人舉止怪異，都會立刻被她發現，根本不可能瞞著她偷雞摸狗。她們經營感情很用心，懂得適時調整自己，或與對方溝通，基本上戀情都有不錯的發展。

▍2.獅子座

獅子女如果投入一段感情，會費盡心思經營，她們會用心觀察伴侶的情緒、狀態、喜好，她們希望可以成為最了解對方的人，想要完全掌握對方的大小事，因此只要對方有什麼風吹草動，都逃不過她的眼睛。

▍3.天秤座

天秤女本來就很善解人意，談戀愛時會把自己的戀人摸透，非常了解對方的一切，如果感情有什麼變化，都在她的掌握之中。天秤女可以接受對方不愛時直說，但不能接受被騙，他們討厭對方背著她做些不負責任的事，千萬不要欺騙她，否則後果很可怕。

▍4.天蠍座

天蠍女的第六感很準，尤其談戀愛的時候幾乎是百發百中，對方說的話、做的事，如果有任何出軌的蛛絲馬跡，她一定會立刻發現，她們無法忍受在感情上受傷，若背叛天蠍女，請做好會被她記仇一輩子的心理準備。

(中時新聞網)