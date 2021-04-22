30多歲女子「小美」去年9月間由媽媽陪同到中市豐原區的1家推拿整體中心，62歲謝姓推拿師叫她脫衣及內褲跪趴在整復床，再要求她張腿、抬臀，「小美」雖照做但覺得奇怪回頭查看，竟看到謝男正拿著手機貼近她的臀部拍攝，「小美」怒而報警，謝男到案否認犯行，但檢警進行數位採證，在他手機還原大量男女隱私照，台中地檢署依強制猥褻罪嫌將他起訴。

起訴書指出，30多歲的「小美」曾多次到謝男在豐原區開的推拿整體中心做推拿，去年9月12日下午由母親陪同再去做腰部推拿，謝男要求她脫掉連身裙，只穿內衣，並將內褲脫到腳踝處，跪趴在整復床上。「小美」提出質疑，但謝男辯稱是推拿需求，再要求她將腿張開、抬高臀部，「小美」不疑有他也照做。

但謝男卻遲未進行推拿、也未塗抹推拿藥膏，她覺得有異而回頭查看，竟看到謝男茶著手機對她拍攝，她當場氣哭要求交出手機，謝男還拒交手機，還趁機刪照。

「小美」怒而報警，警檢將謝男手機送往進行數位採證，竟還原大量男女身體隱私照片，拍攝地都在推拿整體中心的整復床上。謝男到案否認犯行辯稱，他當時拿手機是在查看Line推訊軟體有無客戶預約，但又坦承當時並沒聽到Line提示音，另有相關證人指證及數位採證報告等佐證，檢方不採信謝男說法，依強制猥褻罪嫌將他起訴。

(中時 )