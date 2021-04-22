標普全球評級今（22）日調升台灣主權評等調升為 「AA/A-1+」，展望「正向」，原因是台灣經濟成長維持強勁。該機構稍早，今年3月下旬，率先上調2021年台灣經濟成長率預估到4.2％，都是十年來最高的估值。

標普全球評級指出，儘管全球疫情延燒，台灣有效的新冠肺炎疫情因應措施、強健的淨外部資產部位，以及具競爭力的民間企業，均帶動台灣經濟在2020年成長加速。

標普前次調整台灣主權評等，是2010年，距離此次已長達十年。此次調升台灣主權評等，標普主權評等辦公室指出，反映了台灣較其他國家為佳的經濟成長前景，這也有助於台灣維持較低的償債成本。

台灣主權評等等級向來受到兩岸關係因素而牽動，即使經濟條件不錯，國際評等機構難以評估較優等級。此次，標普指出，雖然地緣政治緊張情勢升高，標普全球評級的基本情境仍假設，兩岸以及全球貿易關係將不會對台灣經濟的穩定性造成根本上的干擾。

(工商 )