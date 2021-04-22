李翊君不慎跌倒竟骨裂 曝檢場這舉動超暖心

歌手李翊君日前下保母車時不慎跌倒，原以為只是小扭傷，進一步就醫檢查發現竟是「骨裂」，不過敬業的她，仍忍痛完成4月初台南場巡演，無奈腳傷未癒，改穿平底鞋令她遺憾。李翊君今(22日)出席方舟啟智教養院公益記者會，也親曝腳傷療養狀況。

李翊君曝自己骨裂療養狀況。(照片/游定剛 拍攝)

李翊君憶起腳受傷當天，恰巧同行有位醫生，在飯店立即拿大冰桶冰敷腳，做了很正確的第一步驟。另一次就醫檢查，和醫生發生趣事，李向醫生表示，自己過兩周要開演唱會，醫生則回「我知道，我有去看」，李追問「我可穿高跟鞋嗎?」醫生妙回「我覺得坐著唱也不錯」。一般來說，骨頭受傷需要3個月復原期，但李信心滿滿，絕對站得起來，五月初台中場演唱會，高跟鞋絕對是「原本高度」來登場。

李翊君今(22日)出席方舟啟智教養院公益記者會。(照片/游定剛 拍攝)

記者會上，李翊君透露，因家裡是樓中樓，老公檢場曾試圖揹過我一次，但發現體力狀況不允許，於是就買了助行器給我」，但因上下樓實在不方便，自己也發明上下樓自如的方式，就是坐好一格，再往下一格，上樓也用相同方式，老公還驚訝問說「妳是如何上下樓的?」

李翊君腳傷復原狀況良好，信心滿滿五月初台中場演唱會，高跟鞋會是原本高度。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)