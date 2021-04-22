「雞排妹」鄭家純近年創立成人用品品牌，日前為了最新產品潤滑液拍攝宣傳照，全裸但三點不露的火辣畫面，一度被檢舉而下架，所幸最後還是救回來，而其宿敵網紅陳沂對此就看不下去，譏諷她物化女性，更曬出親自示範裸露的照片。

陳沂和雞排妹常隔空交戰，最近因為雞排妹的全裸宣傳照再次槓上，陳沂日前先嗆：「低俗跟性感是兩件事，擺出讓男人意淫的姿勢，搖屁股叫人家老公為了賣飛機杯和潤滑液，不是物化女性是什麼？」認為真正的女權是做任何事都是自己喜歡，不是男性的附屬品。

陳沂親自示範裸露照。（圖／翻攝自臉書）

接著，陳沂又在臉書發文：「我示範給大家看，裸露是很好的事情，是自己喜歡。」同時附上好幾張自己的辣照，只見有她伸出舌頭舔長棍麵包，還有自摸奶的畫面，文末不忘再狠批「我最討厭噁男了，討厭噁男還要用噁男意淫來賺錢，什麼邏輯？」

而其中一張自摸的照片，有粉絲眼尖發現陳沂疑似走光露點，讓陳沂被釣出回覆「很可惜是胸貼，但說真的拍露點我也ok，只要是我喜歡就可以！」再次強調女生裸露是自己覺得漂亮，不是要取悅男人的概念。

另外，陳沂稍早再繼續轟雞排妹「要物化自己是個人自由。但一個靠整天物化自己脫光光賣肉的人，又要跑出來說不要物化女性，捍衛女權，這不是在自打嘴巴嗎？」看來這場女人的戰爭還尚未落幕。

我示範給大家看，裸露是很好的事情，是自己喜歡。 如果我在賣陰莖舔舔器，用這組照片，在那邊說買了就像我幫你舔舔喔～再來檢討我！ 我最討厭噁男了，討厭噁男還要用噁男意淫來賺錢，什麼邏輯？ 由陳沂發佈於 2021年4月21日 星期三

(中時新聞網)