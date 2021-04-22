響應世界地球日，智邦科技（2345）與供應商夥伴攜手擴大收復石虎田流域，初估石虎米契作面積將因而翻倍，達到5.1公頃。

智邦科技於2020年投入石虎田流域收復計畫，參與石虎田契作活動。而在2021年4月22日世界地球日，智邦宣布與其供應商合作擴大石虎田流域契作認養面積，由原本的2.49公頃，擴增至5.1公頃。

其中，除智邦科技持續參與單一水田契作外，此次也有包括廷順企業、文曄科技、康舒科技、宜路發塗裝、立寰科技加入單一水田契作的行列，而其他多家供應商則以共同契作方式加入石虎田流域收復的行列，合計參與的智邦上下游合作夥伴家數達到27家。

智邦科技表示，石虎米是為保護石虎及其棲息地生態，透過企業支持農家以友善耕作方式種植的有機稻米，讓石虎和當地居民、農民、以及整體環境永續共生。智邦於2020年於苗栗楓樹窩地區石虎田流域，參與契作兩塊石虎米水田，分別命名為「生態饗樂園」、「多元共享水田」，合計契作面積達到2.49公頃。而智邦透過與上下游合作夥伴分享石虎米收割後的成果，以及收復石虎田生態流域的理念交流，也陸續獲得熱情回應，因而促成了2021年春天有更多夥伴加入石虎田流域守護者的行列。

智邦科技長期秉持的「Making Partnership Work」理念，已進一步延伸為對土地、社會、世界共生群體的關懷，延續多元共享的想法，智邦除了將契作石虎米作為企業贈品外，也作為員工餐廳食材與員工一起享用。另外，智邦也參與苗栗當地兒童月舉行的「友愛石虎 糧食守護」活動，讓苗栗的孩子能在營養午餐裡吃到石虎米，讓孩子們分享品嘗石虎米、認識石虎田流域的精神、感受家鄉環境的美好。除此之外，智邦公益館也積極籌畫不同型式的石虎米公益推廣認購，希望以此打造石虎田生態流域發展的永續動能。

(工商 )