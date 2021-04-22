全台水情日益吃緊，在各地都開始展開抗旱行動之際，漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場兩館即日起開始實施省水作戰計畫，積極推動各項措施，希望可跟大家一同攜手共度難關。省水作戰計畫分為節水觀念宣導、省水措施執行以及暫停非必要用水等三大方向。

首先在節水觀念宣導方面，漢神兩館除了配合政府政令，於館內外加強宣導節約用水之外，並且也要求員工及專櫃人員不論在公司或日常生活都可以嚴格執行省水。其次則是省水措施的執行，首先於館內設置省水水龍頭，適度調減水量至足以因應防疫洗手之需求即可；同時也將調整省水馬桶，以減少沖水出水量；另一方面，漢神巨蛋也啟用冷卻水塔排水回收再利用，以補足景觀用水的需求。

除此之外，目前也會實施暫停非必要用水，包括廣場地板沖水洗地作業，以及地下室汽車美容沖洗服務；而在巨蛋頗受歡迎的廣場水舞表演設施也將暫時取消，待旱象紓解後再行開放。面臨嚴竣的旱象危機，漢神百貨及漢神巨蛋兩館具體實行省水計畫，除了企業對環境的責任外，也希望拋磚引玉帶動大家共體時艱、一起加入節約用水的行列，共同盡一份心力。

(工商 )