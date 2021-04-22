美國總統拜登上任後重返巴黎氣候協定，將於今天召開全球領袖氣候峰會，超過40位領袖將透過線上會議聚焦氣候行動與淨零碳排承諾。綠色和平專案主任鄭楚忻表示，氣候危機影響不分地域，總統蔡英文今表態支持2050淨零未來，期待後續公布入法與實際期程。

參與氣候峰會的國家及地區代表全球80％的GDP，也造成全球80％碳排放量。為了確保峰會呈現不同的觀點，參與成員包含高碳排經濟體、氣候脆弱地區及正在制定淨零碳排路徑的領袖。國際預期拜登將承諾在2030年前碳排放較2005年減少50％；目前包含英國和歐盟皆更新積極減碳目標，中期分別要在2035年前將碳排放減少78％以及55％，並在2050年達成淨零碳排放；日本則宣布在2030年較2013年少46％。

蔡英文今天在臉書貼文表示「2050淨零轉型也是臺灣的目標」，綠色和平相信今年的《溫室氣體減量及管理法》修法，能讓2050年淨零碳排期程入法，並訂定有效碳定價推動安全、永續的能源轉型。鄭楚忻強調，「蔡英文針對2050年淨零碳排的正面態度，有助於行政部門制定更積極的減碳工作」。

(中時 )