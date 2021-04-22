台灣在地美食眾多，許多庶民美食飄香就是幾十年，不少名店更是從路邊攤、大排檔起家，將美味繼續傳承下去。不過，近日一名女網友指出，下班和同事聚餐時，其中一人竟稱「過30歲以後哪有人在吃路邊攤！」馬上掀起網上一陣熱烈討論。

原PO在PTT《WomenTalk板》上發文表示，下班和一群同事約吃晚餐，其中一個男同事就提議吃麵攤，不料馬上被一位女同事吐槽，嗆說「都30了哪有人在吃路邊攤？」原PO當下心想，麵攤雖然設在騎樓，但是環境乾淨的半開放空間，用餐時間也都很多客人光顧。坦言自己31歲，不介意吃路邊攤，「妳們介意嗎？」

貼文一出，網友隨即蓋起高樓討論，「好吃就可以了，管他路邊攤還餐廳」、「有錢人也會吃路邊攤啊，滿多開雙B的中年人會去吃」、「還好耶，我照吃啊，只看cp值」、「年紀變大越少吃路邊攤，尤其跟同事朋友完全不會去了」、「分兩種，一種是你從小到大或者巷口附近的，外地的除非非常有名，不然應該不太會吃了」、「路邊攤很好吃啊，星級餐廳也不全然都是美味」。

但路邊攤的衛生環境，確實也為人詬病。網友坦言，「路邊攤大排檔真的蠻髒的 ，而且夏天天氣很熱會滋生鼠蟻蟑螂」、「曾經吃路邊攤吃到得諾羅病毒」、「我27後就沒吃過路邊攤了，因為不衛生又沒繳稅」、「沒冷氣，環境髒，餐具的清潔也不確實」、「路邊攤很髒，看過進料都丟地上，而且很多是來自地下工廠」、「有收入了誰還吃那些一看就是髒的攤販」。

也有人指出，年紀大了，對舒適度的要求更勝過食物美味否，「想是因為想要有好的環境放鬆及舒服的吃個飯，所以幾乎都是選餐廳。好吃的幾乎都已經做到店面了，不會還在騎樓擺攤啊」。而且有些路邊攤的價位，甚至沒有比店面來的便宜。網友總結，喜歡吃路邊攤與否，純粹是個人行為，「和衛生注重程度有關，跟年齡無關。」

小吃吸金術！飯麵賣10元，靠小菜賺錢。(中時新聞網)

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