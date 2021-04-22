嘉義縣長翁章梁（右二）、海委會副主委蔡清標（左一）、台灣化學纖維股分有限公司副董事長洪福源（左二）等貴賓22日共同主持蚵繩再利用成果發表會。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與台灣化學纖維股分有限公司副董事長洪福源（右）合力把蚵繩推入生產線，象徵政府與民間企業合作建構海洋廢棄物循環經濟的綠色里程碑。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與台灣化學纖維股分有限公司副董事長洪福源（右）合力把蚵繩推入生產線，象徵政府與民間企業合作建構海洋廢棄物循環經濟的綠色里程碑。（呂妍庭攝）

台灣化學纖維股分有限公司為擴大海洋廢棄物用利用，把嘉義沿海常見的蚵繩回收還原再製成布料，今22日舉辦成果發表會。（呂妍庭攝）

嘉義沿海1年約產出1375噸廢蚵繩，沒地方去化讓公部門很頭疼，由於台灣化學纖維股分有限公司漁網還原再利用技術成熟，嘉義縣環保局攜手海洋委員會海洋保育署、台化公司一起把廢蚵繩再利用，透過循環經濟的概念，共同為海洋環境改善盡一分心力。

台化公司3年前開始以漁網回收製成紡織原料，再賣製衣公司，2018至今年已處理超過800噸的廢漁網，產出372萬碼尼龍布料，可製成186萬件環保機能衣、褲，預計漁網廢料製成的機能衣今年8月就會上市。

看中台化成熟生產技術，環保局、海保署和台化展開三方合作，由海保署補助嘉縣回收蚵繩海洋廢棄物，再交付給台化，從2020年起試辦至今年，共提供台化約100噸廢蚵繩進行循環利用，加上桃園、台中、新北及高雄等地廢漁網，環保局認為，未來應可提供台化穩定數量進行還原再製。

台化公司指出，台化是全球少數成功量產以化學法散聚回收耐隆的企業之一，廢耐隆經過溶融、散聚、精煉等製程還原回原料己內醯胺，所生產的耐隆絲品質經品牌商認證，尤其進一步把海廢回收產品與品牌結合，用於生產機能性戶外、運動服飾等，真正做到海廢變黃金。

翁章梁說，嘉義縣為牡蠣養殖大縣，大量產生蚵繩已成為環境嚴重問題，然而長期缺乏去化管道，縣政府苦無解決之道，如今透過循環經濟的概念與實際行動，廢蚵繩有了去處，感謝海保署提出廢漁網及蚵繩回收再利用計畫，以及台化的生產線，可望解決長久以來養殖牡蠣產生大量尼龍繩廢棄物問題。

今天的發表會上，台化公司也精心籌畫拍攝製作公益影片「循環經濟海廢變黃金」，呈現嘉義縣牡蠣養殖產業樣貌及所產生漁業廢棄物帶來衝擊，中央及地方政府與產業攜手合作解決漁業垃圾問題，並由台化副董事長洪福源擔任首映引言人，善盡企業的社會責任。

(中時 )