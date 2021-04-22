大宇資訊（6111）日前發布重訊指出，將處分旗下遊戲研發公司北京軟星49％的持股，以及中國大陸地區《仙劍奇俠傳》IP，引發投資人討論。大宇資訊董事長凃俊光22日特別說明，有鑒於中國遊戲市場監管嚴格，為突破中國對於海外遊戲的限制，並活化《仙劍奇俠傳》IP，因此會朝賣斷IP或長期授權兩大方向，提請股東會朝兩個方向進行處置。

日前大宇資公告，預計將以交易價格合計總價不低於新台幣22億元（約當人民幣5.05億元）轉讓大宇資持有子公司北京軟星49％的股權及仙劍IP。凃俊光表示，中國大陸近3年來對於遊戲版號審查越來越嚴格，其中，對於海外遊戲的「外版」發放更是少之又少，海外遊戲廠商受限於版號限制，要進大陸遊戲市場非常困難。

以《仙劍奇俠傳》IP來說，凃俊光說，其實台灣大宇資自1995年發表《仙劍一》之後，就沒有再自行開發過《仙劍》產品，之後的每一代都是由大陸廠商開發。近年來碰到中國版號審查嚴格，由北京軟星開發的《仙劍》作品也被視為外版遊戲，導致遊戲遲遲沒有辦法取得版號、無法在大陸推出。

凃俊光表示，IP需要活化，若沒有持續推出新的內容，就無法吸引新的玩家，老玩家將也逐漸流失。而現在開發遊戲的成本很大，加上版號取得困難度高，如果只靠大宇資來投入，是不切實際的作法。

至於北京軟星以及上海軟星兩家子公司，每年虧損約新台幣1億元。目前北京軟星開發中的《仙劍七》，等接下來上市推出後，北京軟星目前沒有新的研發項目，而上海軟星推出的《仙劍奇俠傳九野》成績也不夠理想，兩家公司都需要進行調整。

凃俊光說，不管是賣斷還是長期授權，都是不錯的選項。若以賣斷來說，遊戲可以變成內版來申請版號，申請版號與上市的速度可以更快，可以突破外版限制，對遊戲發展是正面的。而該遊戲如果要出海至全球市場，海外地區的權利仍在大宇資身上，出海之後，大宇資也可拿到授權金或是海外發行的代理權。若以長期授權來看，大宇資也每年也可以獲得穩定的權利金以及分成金，營運也能較穩定。

凃俊光透露，目前已經有對象來接洽，但都細節都還沒談成。根據鑑價報告，出售北京軟星股權跟取仙劍IP，合計將不得低於新台幣22億元，占大宇資市值近六成，凃俊光表示，選擇買家時，將會選擇與大宇資合作過、且對IP有熱情的廠商。

(工商 )