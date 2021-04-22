史無前例頭一遭！刷卡繳稅引爆熱戰，分期免息期數再度改寫記錄，中國信託商業銀行宣布，從今年5月1日起至6月2日止，持指定4張刷中信卡繳綜所稅，享最高18期分期0利率，且回饋無上限、分期同享回饋，更提供卡友現金回饋、LINE POINTS及華航哩程等不同選擇，所有活動免登錄直接回饋400萬卡友。
為滿足卡友繳稅需求，中國信託銀行提供四卡回饋無上限方案，喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳稅刷中國信託英雄聯盟卡、商旅鈦金卡或LINE Pay卡享0.2％回饋無上限，稅額滿新臺幣100萬元（含）以上再加碼回饋0.168％（每戶加碼回饋上限為新臺幣4.5萬元），總計最高回饋0.368％，以刷卡繳稅新臺幣100萬元為例，卡友可領取新臺幣3,680元現金回饋或LINE POINTS 3,680點。
偏好旅遊的卡友指定中國信託中華航空聯名卡繳稅，每新臺幣100元回饋1哩且回饋無上限，以刷卡累積回饋22,000哩為例，可兌換東京來回經濟艙乙張，換算回饋率最高1.6％，哩程有效期間3年，方便卡友運用繳稅快速累積哩程，規劃下一趟旅程。
中信銀行更提供卡友繳稅還款彈性，首次推出信用卡繳稅18期分期優惠，卡友選擇6期、12期或18期分期皆享0利率，刷卡繳稅後至今年7月31日前皆可設定分期，繳稅期間有信用卡額度調升需求，可隨時透過中信銀行官網或HOME BANK APP調高額度及設定繳稅分期，方便客戶靈活調配資金。
(中時 )
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