「影壇第一美人」林青霞淡出演藝圈多年，2018年遭週刊爆料與富商邢李㷧豪門婚變，還拿了約80億台幣的贍養費，轟動一時，不過林青霞則以「我的家庭幸福美滿」否認離婚。然而資深媒體人粘嫦鈺近日上節目就大爆林青霞在婚姻中被冷落的內幕，同時還透露3年前離婚傳言最盛之時，她曾致電給林青霞身邊一位非常要好的閨蜜，對方反應則讓她直覺「這一次傳言是不是真的」。

粘嫦鈺日前在《新聞挖挖哇》表示林青霞近十年來離婚傳言不斷，但她記得大約3年前婚變傳言最盛的時候，連香港媒體也跟進報導，她那一次則打電話給林青霞身邊一位非常親密的女友人求證，「但我第一時間問的時候，那個密友竟然是沉默的。」讓她那時候直覺這次傳言是不是真的，林青霞可能真的要離婚了。

0180926中天新聞 回首愛恨交纏！ 一代玉女林青霞無緣「雙秦」

密友在電話那頭沉默許久，終於緩緩吐出4字「我不發言」，也讓粘嫦鈺認為應該是大家心裡有數了。雖然林青霞後來親自澄清婚變傳聞，強調自己家庭幸福美滿，粘嫦鈺仍有疑問，「可是如果說她真的是那麼幸福，那為什麼這十多年來她都跟老公沒有再這樣十指緊扣出現，有一次（十指緊扣）出現是十多年前的事情了。」

粘嫦鈺還說她看了林青霞的第一本書《窗裡窗外》，當中提到林青霞半夜寫書，因為怎樣寫都不滿意，於是揉了稿紙就往紙簍丟，就這樣一直到天亮。此時，林青霞看到門口有張紙條遞進來，一看是女兒寫的，上頭寫著：「媽媽你一整夜都沒睡對嗎？」

粘嫦鈺說林青霞這段文字表面上寫的是與女兒間的互動，但另一種解讀則是，「妳老公在哪裡？老公一定沒跟她在一起睡，不然怎麼可能寫書寫一晚上，丟字紙簍一晚上，女兒還會寫紙條來說媽媽妳一整夜沒睡？」因此粘嫦鈺也推測林青霞與老公應該是不知什麼原因「類分居」了，更舉林青霞近年被拍到身影，身旁都是閨蜜，就是沒有老公出現為例，直言邢李㷧就算給的豪宅再大，依舊都無法填補林青霞內心空虛。

許聖梅更爆料邢李㷧友人曾和他說過一句話，「你就算外面有別的女朋友，你都不能跟林青霞離婚。」因為她是林青霞，她是一塊神主牌、全亞洲的女神，若邢李㷧離婚就會一輩子被貼上負心漢標籤。

(中時新聞網)