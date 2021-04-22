大陸全國人大常委會4月21日公佈2021年度立法工作計畫。在稅收立法方面，明確要求初次審議印花稅法和關稅法等法律。但值得注意的是，在備受市場關注的房地產稅立法方面，並未在此次立法計畫公布中提及。

回顧近些年來，僅2015年的全國人大常委會立法工作計畫中，曾明確提及房地產稅法作為當年的預備項目。

據第一財經引述上海交通大學財稅法研究中心副主任王樺宇說，目前除了印花稅法、關稅法外，仍待稅收立法的還有增值稅法、消費稅法、土地增值稅法和房地產稅法。

王樺宇表示，「十四五」規劃有「推進房地產稅立法」的表述中，並未說完成房地產稅立法或開徵房地產稅，因此可以理解為房地產稅立法沒有時間表。而今年立法工作計畫未提房地產稅立法，應該不會提交人大常委會審議。

但回顧大陸財政部部長劉昆去年底撰文，要按照「立法先行、充分授權、分步推進」的原則，積極穩妥推進房地產稅立法和改革；大陸財政部稅政司司長王建凡本月7日在國新辦發佈會上，也表示積極穩妥推進房地產稅立法和改革。

(旺報 )