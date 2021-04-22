主計總處今天公布3月失業率3.67％，較上月下降0.03個百分點，經季節調整後失業率為3.72％：主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解讀，目前勞動市場穩定，而季調後的失業率、3.72％為近13個月來新低，預計4、5月數據將持續下降，目前已接近疫情前的水準。

陳惠欣進一步表示，第一季就業人數較上年同期仍減少3千人，顯示疫情影響仍在，但也有部分原因是人口結構改變，即少子化影響進入就業市場的速度，現在還不確定這兩股力量，哪個影響比較大，還需要觀察幾個月後，才會比較明朗。

主計總處指出，3 月失業人數共 43 萬 9000 人，較上月減少 4000 人或 0.85％，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者以及初次尋職失業者，分別減少3000人、2000 人，因對原有工作不滿意而失業者則增加 2000 人。

從就業面來看，3 月就業人數共 1152 .1萬人，月增7000人或 0.06％，年增8000人或 0.08％；陳惠欣表示，接下來要視疫情發展、經濟前景以及企業用人狀況，這些因素都會影響失業率走勢。

(中時 )