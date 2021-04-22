櫃買中心22日表示，正德股票（2641）、德宏股票（5475）自4月23日起預收款券並管制撮合作業。

正德、德宏股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月23日起10個營業日（到5月7日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，正德股票為約每5分鐘撮合一次，德宏股票為約每10分鐘撮合一次。

(工商 )