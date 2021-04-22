正德、德宏2檔股票4／23預收款券 18:532021/04/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，正德股票（2641）、德宏股票（5475）自4月23日起預收款券並管制撮合作業。 正德、德宏股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月23日起10個營業日（到5月7日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，正德股票為約每5分鐘撮合一次，德宏股票為約每10分鐘撮合一次。 台北喜來登線上旅展4／28起跑 住宿優惠最低23折 台股激情演出1小時成交逾2200億 全天恐創近6000億天量 (工商 ) #德宏 #正德 #櫃買中心 #預收款券 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪協天廟爆主委雙胞案 廟務交接遭拒 15:262021/04/22 寶島 跪殺非裔男 白人警謀殺3罪成立 04:102021/04/22 國際大事 中德外長磋商 王毅：應共同抵制「脫鉤逆流」 12:032021/04/22 國際 《傳產》北市商辦空置率低 內科舊宗段變化最亮眼 13:082021/04/22 財經 寒舍艾麗酒店線上旅展4／28開賣 住宿券下殺2折 17:512021/04/22 生活 金門拚觀光 文創物產到台中展出 17:532021/04/22 寶島 搶攻宅度假商機 六福萬怡結合南港美食及景點住宿26折起 17:482021/04/22 生活 金門特產進駐中友 同場加映寶島美食一次購足 17:122021/04/22 寶島 臺慶科將於4／27新上櫃掛牌 16:022021/04/22 財經 黃育仁 估掌握東元三成股權 04:102021/04/22 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：第一銅、中鋼、農林、金益鼎、南紡、彩晶 10:012021/04/22 財經 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 LINE Bank癱了整晚 金管會說重話：立刻恢復系統 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家：還沒泡沫最大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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